فيديو | ألونسو يفتح الباب أمام أربيلوا لقيادة ريال مدريد ويشيد بكفاءته التدريبية!

في لفتة اتسمت بالروح الرياضية والاحترافية العالية رغم حساسية الموقف، رد تشابي ألونسو اليوم على التقارير التي تربط ألفارو أربيلوا بخلافته في تدريب ريال مدريد.

ألونسو لم يتهرب من السؤال، بل أكال المديح لزميله السابق ومدرب "الكاستيا" الحالي، مؤكدًا بصريح العبارة أن أربيلوا يمتلك الشخصية والكفاءة الفنية التي تؤهله ليكون مدربًا للفريق الأول في المستقبل.

وأوضح ألونسو أن تواصله مع أربيلوا مستمر ويومي، لكنه نفى أن يكون قد ناقش معه شائعات الإقالة أو خلافة المنصب، مشيرًا إلى أن حديثهما انصب بالكامل على الجوانب الفنية وكيفية الاستفادة من لاعبي الأكاديمية لتعويض الغيابات في مباراة ديبورتيفو ألافيس.