فيديو | "أفضل من بيليه" .. عجوز فلومينينسي يتحدى نيمار بمهارات خارقة!

العجوز البرازيلي أبهر الجميع بمهاراته

تحدى مشجع كبير في السن لنادي فلومينينسي البرازيلي، النجم نيمار جونيور نجم نادي الهلال، في المهارات التي يمتلكها!

وانتشر مقطع فيديو عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي للمشجع المسن الذي ظهر في حالة بدنية رائعة، ويمتلك مهارات خارقة وهو يتحدى نيمار.

وقام المشجع البرازيلي بمهاراته المميزة حيث قام بخلع قميصه ثم ارتداءه مرة أخرى أثناء إظهار قدرته على التحكم بالكرة بشكل مبهر، وهو الأمر الذي أثار إعجاب كل من شاهده.

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وجاء أحد التعليقات على الفيديو قائلًا: "يملك مهارات أفضل من بيليه"، وأبدى الجميع إعجابه بما قدمه المشجع العجوز الذي تحدى نيمار.

ويُعاني نيمار حاليًا من إصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، حيث يُجري تأهيل بدني تمهيدًا للعودة إلى التدريبات المتوقع لها الشهر المقبل.