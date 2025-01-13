فيديو | أغرب ما قد تُشاهد .. لاعب إنتر يرد على الإساءات العنصرية بتقليد القرود!

رد فعل غريب!

شاهدنا خلال السنوات الماضية الكثير من ردود الفعل من اللاعبين أصحاب البشرة السمراء على الإساءات العنصرية، مثل الغضب والتجاهل والخروج من الملعب ورفض اللعب، لكن ما فعله لاعب إنتر المعار إلى سامبدوريا كان الأغرب.

إبينزير أكينسانميرو تعرض لإساءات عنصرية خلال مواجهة فريقه أمام بريشيا في الجولة الـ21 من دوري الدرجة الثانية الإيطالي، سيري بي، والتي انتهت بالتعادل 1-1، حيث تقدم ماسيمو كودا للسامب قبل أن يُعادل جابرييلي مونيتشي النتيجة لأصحاب الملعب.

أكينسانميرو استغل هدف زميله كودا للرد على الإهانات العنصرية التي تلقاها قبله، حيث احتفل به بتقليد القرود أمام جماهير بريشيا، وهو ما كلفه الحصول على بطاقة صفراء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صاحب الـ20 عامًا بدأ مسيرته الكروية في نيجيريا ومن ثم انضم إلى شباب إنتر في يناير 2023 قبل أن يُعار الصيف الماضي إلى سامبدوريا لمدة موسم واحد.

لاعب الوسط النيجيري لعب هذا الموسم 21 مباراة في السيري بي سجل خلالها هدفًا واحدًا.