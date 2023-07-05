فيديو | أغرب بطاقة حمراء في التاريخ .. لاعب يُطرد للتبول في الملعب!

لاعب أرجنتيني تلقى بطاقة حمراء لسبب غير متوقع على الإطلاق..

تعرض ليونيل أوفجيرو لاعب نادي أرجنتينو دي ميرلو لواحدة من أغرب حالات الطرد في تاريخ كرة القدم، وذلك خلال مباراة فريقه أمام ساكاتشيسباس في دوري الدرجة الثانية الأرجنتيني.

بث قناة "TyC Sports" الأرجنتينية نشر مقطع فيديو لخروج اللاعب بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 80، لكن المعلقين لم يفهموا سبب طرده.

لكن مراسل الملعب تدخل وتمكن من توضيح السبب في طرد أوفجيرو، حيث أكد أن اللاعب قام ببساطة بإنزال سرواله والتبول في الملعب، ليتسبب ذلك في صدمة المعلقين.

المراسل قال: "التقرير الرسمي من الحكم الرابع بأنه تم طرده للتبول في الملعب"، كانت تلك العبارة التي تسببت في انتشار أخبار مباراة في دوري الدرجة الثانية الأرجنتيني في كل مكان بالفعل.

أوفجيرو، الذي لعب سابقًا في نادي بانفيلد، غادر الملعب وهناك ما يشبه نظرة عار على وجهه، من معرفة أنه طرد من أجل التبول في منتصف المباراة.