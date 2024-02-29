فيديو | "أعطني حظ النصر وارمني بالبحر" .. صليبي وإصابة أهم نجمين في العين قبل القمة الآسيوية

الضربات تتوالى على العين الإماراتي قبل قمة النصر..

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لمواجهة قارية "ساخنة" أمام العين الإماراتي، في الرابع من مارس القادم، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

النصر يرغب في التتويج بلقب النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، والتأهل إلى كأس العالم للأندية بـ"نظامه الجديد"، في صيف عام 2025.

وقبل القمة الآسيوية.. تتوالى الضربات على العين؛ حيث تعرض 3 لاعبين دفعة واحدة لـ"الإصابة"، بينهم ثنائي من أهم الأعمدة الرئيسية للفريق الأول لكرة القدم.

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وبعد إصابة المهاجم التوجولي لابا كودجو و"بديله" عيسى خلفان؛ غادر الحارس الدولي المتألق خالد عيسى، مباراة فريقه العين أمام حتا، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الإماراتي.

عيسى غادر الملعب في الدقيقة 56 من عمر المباراة، متأثرًا بالإصابة؛ وذلك قبل 4 أيام فقط من القمة الآسيوية "الساخنة" أمام نادي النصر.

وحتى الآن.. لم تتضح الصورة النهائية بشأن الحارس الدولي المتألق من مواجهة العالمي؛ في الوقت الذي أعلن فيه اليوناني نيكولاس تزوروديس، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، عن تأكد إصابة عيسى خلفان بـ"الرباط الصليبي"، مع محاولات مكثفة لتجهيز كودجو لمباراة النصر، دون ضمان ذلك؛ وفقًا لما ذكرته صحيفة "الإمارات اليوم".