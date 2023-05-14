فيديو | أطلق صافرة النهاية وتجاهل الهدف .. كوارث التحكيم الإسباني مستمرة!

يبدو أن التحكيم في الدوري الإسباني لن يتوقف عن إثارة الجدل قريبًا.

شهدت مباراة الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني بين بلد الوليد وإشبيلية موقفًا غريبًا للغاية من الحكم ميجيل أورتيز.

اللقطة وقعت في نهاية الشوط الأول من المباراة، حيث كانت الكرة في حيازة بلد الوليد وتم تسديدها على مرمى إشبيلية لكنها ارتدت من الدفاع.

في تلك اللحظة قرر الحكم أن يقوم بإطلاق صافرة اللقاء، في نفس الوقت كان لاعب بلد الوليد سيرخيو إسكوديرو يستعد لمتابعة الكرة لتسديدها، وبالفعل أطلق صاروخًا سكن الشباك.

لكن الحكم كان قد أطلق صافرة انتهاء الشوط الأول بالفعل، ورفض احتساب الهدف مما أثار الكثير من الجدل والاعتراضات داخل أرض الملعب.

جدير بالذكر أن اللقاء انتهى بفوز إشبيلية بثلاثية نظيفة تم تسجيلها في الشوط الثاني، ليتعقد موقف بلد الوليد المهدد بالهبوط، والذي يبعد عن الخطر بنقطة واحدة فقط مع بقاء أربعة لقاءات في الموسم.