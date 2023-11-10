فيديو | "أسوي أكثر من اللي عليا" .. أنمار الحائلي يرد على انتقادات جماهير الاتحاد

رئيس الاتحاد يرد على الجماهير لأول مرة

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التزم أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد الصمت خلال الفترة الماضية، على الرغم من الانتقادات القوية التي تلقاها، والمطالبات بتقديم استقالته، ليتحدث لأول مرة بعد إقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو.

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وقررت إدارة الاتحاد إقالة سانتو بعد الخسارة أمام القوة الجوية العراقي بهدفين دون رد، في الجولة الرابعة بدور المجموعات، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصة "إكس" لثنائي من جماهير الاتحاد، وهما يتحدثان مع أنمار الحائلي في سيارته، حيث يُطالبانه بأن يقوم بعمله على أكمل وجه، ليرد عليهم: "أسوي أكثر من اللي عليا".

وبعد سؤاله عن سبب عدم الخروج والتحدث إلى جماهير الاتحاد الغاضبة، رد الحائلي قائلًا: "سأتحدث في الوقت المناسب ولا أتحدث حرصًا على استقرار الفريق".

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وأنهى الحائلي حديثه، مؤكدًا على أن الفريق سيعود إلى طريقه الصحيح مرة أخرى، والبداية ستكون خلال مباراته أمام أبها اليوم الجمعة بالجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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