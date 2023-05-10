فيديو | "أسوأ نهاية لأسطورة!" .. هل توافق على توقيع ميسي للهلال؟ الجمهور يرد

ردود فعل مختلفة بين الجمهور حول انتقال ميسي إلى الهلال

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كريستيانو رونالدو ضد ليونيل ميسي؛ المواجهة التي حُرم منها العالم كله منذ عام 2018، قد تتكرر حينما قرر النجم البرتغالي الرحيل عن ريال مدريد الإسباني، من أجل الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي، اقتربت من العودة بثوب دوري روشن السعودي، بعد اقتراب النجم الأرجنتيني من التوقيع لنادي الهلال.

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النصر نجح بالفعل في ضم رونالدو خلال شتاء 2023، والذي قدم معه مستوى مميز، قبل أن يتراجع مستوى الفريق مؤخرًا، ويفقد صدارة دوري روشن للمحترفين، ثم يودع كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتزايدت الأخبار خلال الفترة الحالية، التي تؤكد على أن ميسي وافق بالفعل على الانضمام إلى نادي الهلال بداية من الموسم المقبل، في صفقة انتقال ستكون هي الأضخم في تاريخ كرة القدم.

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لعب ميسي هذا الموسم في بطولة الدوري الفرنسي مع باريس 28 مباراة، سجل فيها 15 هدفًا، وصنع 15 هدفًا.

ليو سدد الكرة 51 مرة على المرمى، وأرسل 3 عرضيات صحيحة بدقة42.9%، وصنع 64 فرصة للتهديف.

ومرر ميسي الكرة بشكل صحيح 1389 مرة بنسبة نجاح 82.8%، وقدم 92 مراوغة صحيحة.

ويبقى الإنجاز الأبرز هذا الموسم للنجم ميسي هو الحصول على بطولة كأس العالم قطر 2022 رفقة منتخب بلاده الأرجنتين، بعد التفوق على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وفي ظل الأخبار التي تؤكد على أن نادي الهلال اقترب من الحصول على توقيع ميسي خلال الفترة الحالية، قام مراسل "جول" باستطلاع آراء الجماهير حول موقفهم من توقيع النجم الأرجنتيني للزعيم.

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نسبة كبيرة من الجماهير وافقت بلا تردد على توقيع ميسي إلى الهلال، ولكن هناك من عارض تلك الفكرة، متعللًا بأنه كان يجب أن يُنهي مسيرته في فريق أوروبي كبير.

Shahid