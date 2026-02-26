ترجمه

فيديو: أسطورة وست هام كارلتون كول يتحدث عن إحباطه من تشيلسي، واحترامه لهاري كين، وصداقته مع 50 سنت في أحدث حلقة من بودكاست Beast Mode On

في الحلقة الأخيرة من بودكاست Beast Mode On، ينضم كارلتون كول، المهاجم السابق لفريق وست هام وإنجلترا، إلى أديبايو أكينفينوا للتحدث عن حياته في تشيلسي وقراره بمغادرة الفريق، وكيف أغضب جوزيه مورينيو بزياراته إلى النوادي الليلية، وتلقيه نصائح حياتية من 50 سنت، وغير ذلك الكثير.