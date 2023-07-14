فيديو| أزالوه من دعاية "فيفا" ويتدرب منفردًا.. الكرّ والفر يتواصل بين مبابي وباريس سان جيرمان!

العلاقة تتوتر كل يوم..

لا تزال حالة الكر والفر بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي دائرة في الوقت الراهن وتحمل الأحداث ما هو جديد كل يوم في توتر العلاقة بين الطرفين.

رغبة مبابي باتت واضحة للكل بترك باريس سان جيرمان في الموسم الحالي أو المقبل بعد أن أخطر إدارة ناصر الخليفي بأنه لن يجدد عقده مع الفريق العاصمي.

الآن يوجد جديد، وهو أن باريس سان جيرمان طرح إعلانًا دعائيًا للعبة "فيفا 24" مع إظهار بعض من لاعبيه قبل الموسم المقبل.

اللافت أن مبابي لم يكن من هؤلا اللاعبين، مع أنه النجم الأول للفريق العاصمي دون أدنى شك خلال السنوات الأخيرة.

كما أثير الجدل بعد مشاهدة مبابي وهو يتدرب منفردًا وفي السر بفرنسا وبالتحديد في "ثور".. وسط حضور العديد من المشجعين الذين التفوا حول الدولي الفرنسي.

وحتى يبدأ الموسم المقبل، سيستمر الجدل بشأن وضعية مبابي في باريس سان جيرمان، بينما يأمل ناصر الخليفي وإدارته في أن يغير مبابي كلمته ويمنح الفريق الباريسي عقدًا جديدًا.