فيديو | أراوخو كاد يتسبب في كارثة .. نجم أوروجواي يخلع قلوب الجماهير بإصابة مفزعة!

العنف يسيطر على موقعة أمريكا وأوروجواي الدموية

تعرض ماكسيمليانو أراوخو، لاعب منتخب أوروجواي، لإصابة قوية أجبرته على مغادرة ملعب أرووهيد ستاديوم، خلال مباراة "السليستي" أمام الولايات المتحدة الأمريكي، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة "كوبا أمريكا 2024".

ففي الدقيقة 20 من الشوط الأول وأثناء كرة عرضية في داخل منطقة جزاء الولايات المتحدة، صعد الثنائي الأوروجواياني رونالد أراوخو وزميله ماكسي أراوخو لاقتناص الكرة بالاشتراك مع المدافع الأمريكي تيم ريم.

ونجح ريم في لعب الكرة برأسه، لكنه دفع رونالد أراوخو على زميله ماكسي، ليصطدم الثنائي بالرأس ويسقط ماكسي على الأرض مغشيًا عليه.

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وعلى الفور تدخلت الأجهزة الطبية للفريقين، وتوقف اللقاء أكثر من 5 دقائق لإجراء الإسعافات الأولية للاعبين الثلاثة، حيث عاد رونالد أراوخو وتيم ريم للملعب مرة أخرى، وأكملا اللقاء.

في المقابل، غادر ماكسيمليانو أراوخو الملعب محمولًا على محفة وبدا أنه يعاني من دوار في الرأس، لذلك قام الجهاز الطبي بتثبيته جيدًا خوفًا من حدوث أي مضاعفات له وتم نقله على الفور إلى المستشفى.

وشهدت المباراة تدخلات عنيفة من جانب لاعبي الفريقين حيث غادر مهاجم أمريكا فلوريان بالوجون الملعب أيضًا قبل نهاية الشوط الأول في تغيير اضطراري، بعدما تعرض لتدخل خشن من دفاع أوروجواي.

ويخوض المنتخب الأمريكي اللقاء برغبة وحيدة وهي الفوز، بينما "السليستي" نجح في القبض على الصدارة بانتصارين على بنما (3-1) وبوليفيا (5-0) وحجز مقعده في الدور ربع النهائي، دون النظر إلى نتيجة المباراة الأخيرة.