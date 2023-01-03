فيديو| أراد الترفيه عن نفسه فوجد كأس العالم أمامه.. ماذا فعل مبابي في أمريكا؟

أثناء مباراة سان أنطونيو سبيرز وبروكلين نتز في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين "إن بي آيه" أتت مفاجأة سارة لعشاق كرة السلة.
فقد كان النجم كيليان مبابي حاضرًا في المباراة من الصالة، وأثناء عرض كبار الحضور على شاشة الملعب قبل انطلاقها كما هو معتاد في مباريات كرة السلة الأمريكية، وجد الكل هدف مبابي الثاني في مرمى الأرجنتين يذاع على الشاشة.
بعد ذلك أتت الكاميرا على مبابي الذي حيا الجماهير بيده لتبدأ الصالة في الصراخ بقوة تحية للنجم الفرنسي.
يبدو أن النجم الفرنسي لن يستطيع الترفيه عن نفسه أبدًا بأريحية، مشاهد كأس العالم تعود إليه حتى في اللحظات التي يخطط فيها لنسيان كل شيء!.
يذكر أن النجم المغربي أشرف حكيمي كان ضمن حضور المباراة بين سان أنطونيو سبيرز وبروكلين نتز وتلقى بدوره ترحيبًا حارًا.
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