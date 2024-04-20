ليست المناوشة الأولى بين الثنائي

مجرد إعلان تجاري لإحدى شركات توصيل الطعام، تحول إلى صراع عنيف وتراشق بالألفاظ بين لويس فيجو وأحد الرموز الكتالونية.

العداوة تعود إلى عام 2020 عندما اتهم النجم البرتغالي الذي لعب لريال مدريد وبرشلونة، نظيره جابرييل روفيان زعيم حزب اليسار الجمهوري الكتالوني بالتربح من خلال منصبه مستخدمًا عبارة "الامتصاص من القارب".

فيجو باعتباره أحد الممثلين البارزين لحملة شركة توصيل الطعام "Uber Eats"، ظهر في إعلان جديد له مستغلًا قدوم الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة غدًا، الأحد، للإشارة إلى واقعة إلقاء رأس خنزير عليه خلال إحدى المباريات مع الميرينجي أمام نظيره الكتالوني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال فيجو في الإعلان الذي ظهر فيه بمنزله وهناك بعض الأشخاص يقذفون نافذته بعدة أشياء:" لكل من يفتقدونني، لم يعد عليكم الانتظار لرؤيتي وأنا أجد هذا المكان حتى أتناول الخنزير الرضيع، لأنه مع Uber Eats أنت تعلم أنه يمكنك طلب أي شيء".

وتحدث فيجو عن وجود خصم مالي على طلب "الخنزير المشوي المقرمش"، الذي اعتبره طبقه المفضل، وقال مازحًا:"اترك الخنزير في المنزل لو ذهبت لحضور الكلاسيكو".

ومن جانبه سخر روفيان من فيجو قائلًا في تغريدة عبر منصة "إكس":"في غضون أسبوع سيوقع مع جلوفو".

وحاول من خلال هذه الرسالة تذكرة فيجو بانتقاله المثير للجدل من برشلونة إلى ريال مدريد عام 2000، والذي تسبب في إلقاء رأس خنزير عليه في إحدى مواجهات الكلاسيكو، حيث تعتبر جلوفو من أبرز الشركات المنافسة لـ"Uber Eats".

ورد عليه البرتغالي قائلًا:"هذا هو الشخص الذي سيبقى بمفرده لمدة 18 شهرًا وهو يمتص القارب".

وبعدها رد عليه روفيان برابط لخبر من صحيفة "El Pais" يحتوي على إقرار ضريبة الدخل الخاصة به للسنة المالية 2023/2024، قائلًا له:"أيها المتحدث، عليك أن تكون أكثر إبداعًا، كل حديثك عن المال، أنا ادفع راتبك على الرغم من أنك لا شيء".

وفي النهاية قال له فيجو "عد إلى المنزل"، في حلقة جديدة من الصراع بين النجم البرتغالي السابق والزعيم السياسي المعروف بتشجيعه لنادي إسبانيول الكتالوني.