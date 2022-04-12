فيديو | "أدركوا معنى كأس العالم" .. رد فعل ميسي على احتفال أسرته بهدف!

ليونيل ميسي كان حاسمًا مع الأرجنتين ضد أستراليا.

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مقطع فيديو فياض بالمشاعر بعد مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الأسترالي في دور الـ 16 من كأس العالم المقام حاليًا في قطر.

جاء هذا عقب المباراة في لقاء مع قناة "تي واي سي"، وقام المراسل بعرض احتفالات عائلة ميسي عليه أمام العدسات لتسجيل رد فعله.

وقال ميسي: "الأمر عاطفي للغاية، هناك الكثير من السعادة، أعلم كم يعانون وكم يستمتعون كما هو حال كل من في الأرجنتين".

وأضاف: "تلك هي المرة الأولى التي يكون فيها أبنائي على وعي بمعنى كأس العالم، ويعيشون التجربة مثل بقيتنا".

وكان ميسي حاسمًا في مواجهة منتخب بلاده أمام نظيره الأسترالي في دور الـ 16 من كأس العالم، حيث سجل الهدف الأول الذي فتح طريق الفوز للفريق.