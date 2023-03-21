فيديو| أخرجوه من المطعم.. ليونيل ميسي لا يستطيع أن يعيش في الأرجنتين!

حتى الأشياء البسيطة لا يمكن فعلها

لا تمر بالكاد ليلة على ليونيل ميسي يتحلى فيها ببعض الهدوء حتى لو كان في فترة التوقف الدولي مع منتخب بلاده فالأمور دائما مرشحة للصخب بالنسبة للنجم الذي قاد بلاده للفوز بكأس العالم 2022 في قطر.

فقد كان ميسي يتناول العشاء رفقة عائلته في أحد المطاعم الذي يطلق عليه "دون خوليو" في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس وهو المصنف رقم 14 على مستوى العالم ويقدم اطباقا تقليدية عديدة من بينها طبق "الباريا" الذي يفضله ليونيل ميسي.

مستوى الاحتشاد الذي كان حول المطعم لدى معرفه وجود ميسي بالداخل أجبر الشرطة على إخراجه من المطعم مع مرافقين من أجل تلافي أي مشكلات قد تحدث نتيجة الزحام الشديد.

ميسي لم يبد ممتعضًا بل غادر بابتسامة عريضة برفقة عائلته، مع هتافات الجماهير الأرجنتينية التقليدية التي توجهها دائمًا للاعبي منتخب بلادهم.

حياة رائعة ولكنها مرعبة بعض الشيء في بعض التفاصيل يمر بها النجم الأرجنتيني منذ قيادته لمنتخب بلاده إلى التتويج بأهم لقب في عالم كره القدم وهذه هي الضريبه التي يدفعها النجوم من هذا الحجم.