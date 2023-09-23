فيديو | أجواء رائعة في النصر .. رونالدو يجد شبيه تاليسكا!

النصر يعيش أيامًا سعيدة للغاية، داخل وخارج الملعب

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يعيش النصر أيامًا سعيدة للغاية، داخل وخارج الملعب، وقد زادت سعادة جمهوره مساء أمس بالفوز المهم والصعب الذي حققه الفريق على الأهلي 4-3 في ملعبه الأول بارك.

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اللقاء الذي جاء غاية في المتعة والإثارة وانتهى لصالح النصر 4-3 شهد العديد من اللقطات الطريفة والجميلة، خاصة مع الأجواء الجماهيرية المذهلة والصاخبة من الطرفين، منها ظهور محمد رمضان في المدرجات واحتفال رونالدو مع الجمهور ورقص تاليسكا بعد هدفيه.

مغردون عبر منصة إكس تداولوا مقطع فيديو يُظهر لقطة جديدة خاصة بالنجمين رونالدو وتاليسكا، حيث وجد الأول شبيه الثاني في المدرجات ولفت انتباهه إليه، وهو ما أسعد المشجع كثيرًا.

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النصر انطلق بشكل سيئ في الدوري السعودي بخسارتيه أمام الاتفاق والتعاون لكنه انتفض بعد ذلك وحقق 5 انتصارات مدوية، فيما الأهلي على العكس بدأ وفاز في أول 4 مباريات قبل أن يسقط أمام الفتح ثم يقف مجددًا بالفوز الدرامي على سكري لقصيم.

الاتحاد يتصدر جدول الترتيب حاليًا بـ18 نقطة يليه الهلال بـ17 فيما يتواجد النصر والأهلي في المركزين الخامس والسادس بـ15 نقطة.

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