فيديو | أثناء حضورهما مباراة النصر وباريس .. كيم كارداشيان تُغضب سبيد بسبب رونالدو

عاشق رونالدو الأول لم تُعجبه إجابة كارداشيان على سؤاله

لم يُفوت صانع المحتوى الشهير "سبيد" ونجمة تلفاز الواقع "كيم كارداشيان" مباراة النصر الودية ضد باريس سان جيرمان في اليابان دون حضورها من المدرجات، وقد تواجدت الأخيرة بصحبة ابنيها التي سبق أن كشفت عن حبهما الكبير لكرة القدم.

سبيد توجه للقاء كارداشيان وطفليها وقد أبدى دهشته من عدم ارتدائهما قمصان النصر الخاصة بنجمه كريستيانو رونالدو وظهورهما بدلًا عن ذلك بقمصان باريس سان جيرمان، وقد حاول "عاشق رونالدو" إقناعهما بارتداء قمصان النصر.

بعدها سأل سبيد ابن كارداشيان عن الأفضل بين ليونيل ميسي ورونالدو، فأجاب "رونالدو"، لتتدخل والدته وتطلب منه اختيار اللاعبين معًا وعدم تفضيل أي منهما على الآخر.

سبيد انتقل إلى الوالدة وسألها عن الأفضل بين النجمين فأجابت "كلاهما" وهو ما أغضبه، وقد حاول إقناعها باختيار رونالدو دون أن ينجح في ذلك.

يُشار إلى أن كارداشيان وسبيد تواجدا في ملعب "DRV PNK" في فلوريدا الأمريكية الأسبوع الماضي لمتابعة مباراة ميسي الأولى مع فريقه الجديد إنتر ميامي.