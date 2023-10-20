فيديو | "أبيض وأسود" .. كريم بنزيما يدخل تاريخ الاتحاد أمام التعاون

ماذا فعل كريم بنزيما في مباراة الاتحاد والتعاون؟

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دخل المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، تاريخ نادي الاتحاد السعودي، خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام التعاون، مساء اليوم الجمعة.

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الاتحاد يحل ضيفًا على التعاون "حاليًا"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

بنزيما البالغ من العمر 35 سنة، سجل هدفًا للعميد الاتحادي بـ"رأسية رائعة"، في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول من المباراة.

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ولم تمر سوى 4 دقائق فقط، إلا وسجل نادي التعاون "هدف التعادل"؛ وعن طريق بنزيما أيضًا، وهذه المرة بالخطأ في مرمى فريقه.

المهاجم الفرنسي دخل تاريخ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بهذين الهدفين - أحدهما عكسي -، منذ تطبيق نظام الاحتراف في 2008-2009.

وأصبح كريم، ثاني لاعب في تاريخ الاتحاد، يسجل هدفًا للعميد وفي مرماه، خلال مباراة واحدة فقط بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين،، بعد زياد الصحفي، مدافع الفريق السابق.

الصحفي سجل للاتحاد وفي مرماه، خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام الاتفاق في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، عام 2021.

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