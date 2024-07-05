فيديو | آرسين فينجر: كريستيانو رونالدو يحارب نفسه والجميع .. وأسلوبه انتهى!

كلمات مثيرة من آرسين فينجر عن رونالدو..

اعتبر أسطورة التدريب الفرنسية آرسين فينجر، أن أسلوب اللعب الذي يعتمد عليه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، قد انتهى.

رونالدو تعرض لانتقادات عنيفة للغاية، خلال مشاركته مع منتخب البرتغال في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"؛ بسبب سوء مستواه، بالإضافة إلى بكائه الغريب في مواجهة سلوفينيا، ضمن منافسات ثمن النهائي.

وقال فينجر في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس"، مساء اليوم الجمعة: "رونالدو يحارب نفسه والجميع.. يريد أن يثبت أنه نفس اللاعب السابق (الأفضل في العالم)، على الرغم من أن أسلوب لعبه، أصبح لا يتناسب مع التطور الكبير في كرة القدم".

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وطالب المدير الفني الفرنسي "المعتزل"، الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 39 سنة، بأن يرتاح قليلًا ويلعب بهدوء؛ إذا أراد أن يخدم منتخب بلاده.

وفي نهاية حديثه.. شدد آرسين فينجر على أن كريستانو رونالدو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ولا يستطيع أحد التشكيك في ذلك، مهما تراجع مستواه.