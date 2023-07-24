فيديو | انهار على الهواء .. محلل لقاء ميلان وريال مدريد يثير الذعر

حارس المرمى السابق انهار على الهواء مباشرة في مشهد صادم للمشاهدين..

سقط الحارس التريندادي السابق شاكا هيسلوب مغشيًا عليه خلال تحليل ما قبل مباراة ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي التي أقيمت فجر الإثنين على ملعب "روز بول" بمدينة باسادينا في الولايات المتحدة الأمريكية.

هيلسوب، الذي سبق له تمثيل عدد من الأندية الإنجليزية، أبرزها نيوكاسل يونايتد، ووست هام، كان متواجدًا لتحليل مباراة ريال مدريد وميلان عبر شبكة قنوات "ESPN" الأمريكية، لكن يبدو أنه تأثر بحرارة الجو والرطوبة الشديدة.

الحارس التريندادي السابق كان يتحدث مع المذيع دان توماس قبل المباراة، لكنه فجأة بدأ يترنج ويتأرجح وسقط فجأة على وجهه، ليتوقف البث على الفور مع تزايد المخاوف بشأن صحة هيلسوب.

لكن توماس قدم تحديثًا سريعًا إلى المشاهدين، حيث أكد أن هيسلوب استعاد وعيه، وأنه يقدم اعتذاره العميق إلى المشاهدين للتسبب في مثل ذلك الرعب لهم.

وأضاف توماس: "كما يمكن أن تتخيلوا، عند رؤية ذلك يحدث على الهواء مباشرة، لا يمكن أن يكون هناك الكثير من الأشياء التي يمكن قولها، لكننا تحدثنا إلى زوجته ويبدو أن الأمور على ما يرام".

يذكر أن هيسلوب شارك في أكثر من 200 مباراة بالدوري الإنجليزي، بينما خاض 26 مباراة دولية مع منتخب ترينداد وتوباجو من بينها المشاركة في كأس العالم 2006.