فيديو | انضمام ميسي إلى الهلال؟ علي البليهي يُعلق

هل ينتقل ميسي إلى الهلال؟

Shahid

انتشرت الكثير من الأخبار خلال الأيام الماضية، التي أكدت على أن نادي الهلال يستهدف التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان البليهي قد دخل في مشادة كلامية مع ميسي، خلال منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، في مباراة السعودية أمام الأرجنتين، ضمن منافسات دور المجموعات.

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وتداولت الجماهير عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو لأحد الجماهير رفقة علي البليهي، يسأله عن موقفه من انضمام ميسي إلى نادي الهلال.

وسأل المشجع البليهي عن اللعب بجوار ميسي، ورد عليه مدافع الهلال قائلًا: "يا رب ألعب مع ميسي".

وشهدت الساعات الماضية، بعض الأخبار التي تؤكد على أن هناك شخصية هلالية، تتواجد حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس، من أجل إقناع ميسي بالانضمام إلى الزعيم.

Shahid