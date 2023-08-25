فيديو | انتهت أزمة سانتو وبنزيما؟ مشكلة جديدة بين المدرب ونجم آخر بالاتحاد!

هل يدخل سانتو في أزمة جديدة بعد نفي مشكلته مع بنزيما؟

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أغلق المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد، باب التكهنات حول وجود أزمة بينه وبين الفرنسي كريم بنزيما نجم فريقه، ولكن الآن هناك بعض الأخبار التي تؤكد على أن علاقته بنجم آخر بالفريق ليست على ما يرام.

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وخلال مباراة الاتحاد أمام الرياض في دوري روشن السعودي، قام سانتو بتغيير النجم البرازيلي رومارينيو، حيث ظهرت عليه علامات الحزن والدموع في عينيه.

وتسائل الإعلامي خالد الشنيف عبر برنامجه "دورينا غير" حول تلك اللقطة، مبديًا استغرابه من دموع النجم البرازيلي بعد أن تم استبداله في المباراة، وجلوسه على مقاعد البدلاء.

وعلق أحمد عطيف نجم الشباب السابق على تلك اللقطة، حيث أكد على أنها قد تعكس توتر العلاقة بين رومارينيو ومدرب الاتحاد نونو سانتو، وأنها ليست على ما يرام.

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يأتي ذلك بعد ساعات من نفي سانتو وجود أزمة بينه وبين كريم بنزيما مهاجم الفريق، كما تردد خلال الأيام الماضية، ليُصبح الآن الحديث عن أزمة بينه وبين رومارينيو!

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