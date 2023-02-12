فيديو | انتصار للروح الرياضية .. مدرب يطالب لاعبيه بترك المنافس يسجل في كأس اسكتلندا

مدرب رينجرز طالب لاعبيه بالسماح للمنافس بالتسجيل بعد هدف مثير للجدل.

شهدت مباراة جلاسكو رينجرز ضد بارتيك ثيسل في دور الستة عشر من كأس اسكتلندا واقعة انتصرت فيها الروح الرياضية، بعدما طالب مايكل بيل مدرب رينجرز لاعبيه بالسماح للمنافس بالتسجيل.

الواقعة بدأت عندما حاول لاعبو بارتيك ثيسل إعادة الكرة إلى لاعبي رينجرز من رمية تماس بعد خطأ في منتصف الملعب، لكن ماليك تيلمان ضغط على لاعب بارتيك وأخذ الكرة ليضعها في الشباك.

وبالطبع اندلعت مشاجرة شهدت مشاركة لاعبي الفريقين، حيث اعترض لاعبو بارتيك على الهدف، وانعدام الروح الرياضية من تيلمان.

لكن وبعد عدة دقائق من الشد والجذب، تدخل مايكل بيل، ليأمر لاعبيه بعدم القيام بأي شيء عندما يتم استئناف المباراة من منتصف الملعب بعد الهدف، وأن يسمحوا للاعبي بارتيك بتسجيل هدف التعادل، وهو ما حدث بالفعل.

المباراة انتهت بفوز رينجرز بنتيجة 3-2، بعد هدف في الدقيقة 86 ليتأهل الفريق إلى ربع نهائي كأس اسكتلندا، لكن بعدما انتصرت الروح الرياضية في نهاية المطاف.