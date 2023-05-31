فيديو | اليوم الأخير من الدوري السعودي يبهر العالم .. "ممر نجم الهلال ولوحة الاتحاد الفنية"

أحمد فرهود
al hilal - al ittihadGoal AR
الهلالالإتحادعبد الله عطيفدوري روشن السعودي

يومًا بعد آخر يثبت الدوري السعودي أنه في الطريق ليصبح من أكبر المسابقات في العالم

خطف اليوم الأخير من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، الأنظار بمجموعة من اللقطات والأحداث المبهرة.

الاتحاد ضمن التتويج بلقب دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي، منذ الجولة 29 "قبل الأخيرة"؛ وذلك في أعقاب فوزه على الفيحاء (3-0).

وتصدر لقاء الاتحاد والطائي، وهو الذي سيشهد اعتلاء النمور لمنصة التتويج رسميًا، بعد غياب 14 سنة كاملة، المشهد في اليوم الأخير؛ حيث قدّمت جماهير العميد، لوحة فنية رائعة، عند دخول نجوم الفريق أرضية الملعب؛ كما قاموا بترديد نشيد الفريق بشكل جماعي مبهر.

كما تلقى محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد ومنتخب السعودية، تشجيعًا كبيرًا من الحضور في ملعب "الجوهرة المشعة"، بعد دخوله بكأس دوري روشن السعودي، والذي سيتسلمه نجوم العميد، بعد نهاية مباراة الطائي، ومثله الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، الذي أخرجه المدير الفني في الدقيقة 55؛ من أجل تكريمه بحصوله على تحية جماهيرية خاصة.

وفي مباراة الهلال والرائد، أقام نجوم الفريقين، ممرًا شرفيًا لتحية النجم الدولي الكبير عبدالله عطيف، والذي يخوض آخر مبارياته بقميص الزعيم، وسط دموع من زميله علي البليهي.

جدير بالذكر أن عطيف، وقع على عقود الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024؛ بعد رفض إدارة فهد بن نافل، التجديد معه.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

786094 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 6%فيكتور أوسيمين
786094 الأصوات

اختيارات المحررين