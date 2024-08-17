فيديو | الوداع الأخير؟ رد فعل مفاجئ من جورج جيسوس وجماهير الهلال تجاه ميشايل ديلجادو

شاهد ما حدث خلال تغيير ميشايل ضد النصر

حرصت الجماهير نادي الهلال والمدرب البرتغالي جورج جيسوس على استقبال النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو بشكل خاص، بعد تبديله خلال مباراة الفريق ضد النصر، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وقام جيسوس بتبديل ميشايل ديلجادو بالدقيقة 90، حيث شارك بدلًا منه محمد القحطاني، حيث كانت النتيجة تُشير إلى تقدم الهلال برباعية مقابل هدف واحد.

وبعد خروج ميشايل قام جيسوس باحتضانه والحديث معه ومداعبته، قبل أن تقوم الجماهير بالهتاف له بقوة في المدرجات، وسط مصافحة جميع المتواجدين على مقاعد البدلاء لديلجادو.

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المشهد ظهر وكأن الهلال وجماهيره ومدربه جيسوس يقومون بتوديع ميشايل، بعد الأخبار المنتشرة بأن نهائي السوبر سيكون الأخير له بقميص الزعيم.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن ميشايل سيرحل عن الهلال بفسخ التعاقد بين الطرفين، رغم أن العقد سينتهي في يناير المقبل.

وكان ميشايل قد نشر عبر حسابه على منصة "إنستجرام" صورة مرفق عليها تعليق: "الرقصة الأخيرة"، في إشارة إلى أن مواجهة النصر ستكون الوداعية له.