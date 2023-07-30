فيديو | الوداد يتعادل أمام الأهلي ويعقد حسابات مجموعة الهلال

الوداد يتعادل أمام الأهلي طرابلس الليبي بهدف لمثله

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تعادل فريق نادي الوداد البيضاوي المغربي أمام نظيره أهلي طرابلس الليبي، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

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الأهلي طرابلس والوداد رفعا رصيدهما إلى نقطتين في المركزين الأول والثاني بالترتيب، بينما تتبقى مباراة أخرى في نفس المجموعة بين الهلال والسد القطري.

تقدم أيوب العملود بالهدف الأول للوداد بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، عن طريق رأسية وضعها في مرمى الفريق الليبي، بعد عرضية أرسلها إسماعيل المترجي.

ونجح أحمد كراوع في تسجيل هدف التعادل لأهلي طرابلس بالدقيقة 48 من زمن المباراة، عن طريق رأسية من متابعة لتسديدة زميله التي ارتطمت بالعارضة.

وشهدت المباراة حصول هشام بوسفيان لاعب الوداد على كارت أحمر، بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بسبب تدخل عنيف بدون كرة ضد الخصم.

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