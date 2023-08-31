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فيديو | "الهلال يبغاك" .. رد مفاجئ من عبد الرحمن العبود!

أحمد رفعت
Abdulrahman Al-AboudGoal AR
دوري روشن السعوديعبد الرحمن العبودانتقالاتالإتحادالهلال

تعرف على موقف العبود من الانتقال إلى الهلال

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

تدمرت علاقة عبد الرحمن العبود جناح فريق نادي الاتحاد، بالمدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للنمور، الأمر الذي جعله خارج حسابات العميد خلال موسم 2023-2024، وسط أخبار متداولة عن اقتراب رحيله.

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وانتشرت أخبار خلال الأيام الماضية، عن رغبة الهلال والنصر في التعاقد مع العبود، في ظل عدم وجود رغبة لنادي الاتحاد في استمراره مع الفريق.

وتداولت الجماهير عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه أحد المشجعين مع العبود على طائرة، في حديث ودي يسأل فيه المشجع لاعب الاتحاد عن موقفه من الانتقال إلى الهلال.

المباراة التالية

وقال المشجع للعبود: "الهلال يُريدك"، ليرد عليه لاعب الاتحاد قائلًا: "أتشرف باللعب لنادي الهلال ولكني أرتبط بعقد حاليًا مع نادي الاتحاد".

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واختتم عبد الرحمن العبود حديثه مؤكدًا على أنه سيعود إلى نادي الاتحاد، من أجل الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية بنهاية العام الحالي.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 93328كريم بنزيما
  • 9918خاليدو كوليبالي
  • 17899روبرتو فيرمينو
  • 8001نجولو كانتي
  • 20324مارسيلو بروزوفيتش
  • 41527صفقة أخرى
190997 الأصوات

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