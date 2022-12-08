فيديو | الهلال ينهار .. نيوكاسل يتوج بطلًا لكأس الدرعية

خماسية نظيفة استقبلتها شباك الهلال أضاعت كأس الدرعية

حقق نيوكاسل الإنجليزي الفوز أمام الهلال السعودي بخماسية نظيفة، في العاصمة السعودية "الرياض"، ليتوج بطلًا لكأس موسم الدرعية.

الزعيم دخل المباراة في غياب لاعبيه الدوليين، إذ اعتمد على كل من: عبد الله المعيوف، حمد اليامي، جانج هيون سو، محمد جحفلي، ناصر الدوسري، جوستافو كويلار، أندريه كاريلو، ماتيوس بيريرا، ميشايل ديلجادو، لوسيانو فييتو وأوديون إيجالو.

سبع دقائق فقط استغرقها الضيوف كي يصلوا لشباك الزعيم، إذ استقبل جولينتون عرضية من الجهة اليمنى، حولها برأسية متقنة في شباك الحارس عبد الله المعيوف.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين فقط، أضاف نيوكاسل الهدف الثاني عن طريق اللاعب نفسه، من هجمة مرتدة، جعلته منفردًا بالمعيوف، ليسكنها الشباك بسهولة.

وفي الدقيقة 75 من عمر المباراة، أحرز ألميرون هدف الضيف الثالث من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وسط غياب تام لمدافعي الزعيم.

وبعدها بخمس دقائق فقط، جاء رابع الأهداف عن طريق ألميرون أيضًا من تسديدة من داخل منطقة الـ18، ومن هجمة مرتدة سريعة، سجل نيوكاسل الهدف الخامس في الدقيقة 86، بعدما مرر ألميرون عرضية من الجهة اليسرى للقادم من الخلف ديلان ستيفينسون، الذي وضعها على يسار المعيوف، لتنتهي المباراة بنتيجة 4-0 للفريق الإنجليزي.