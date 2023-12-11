فيديو | الهلال ينتقم من التعاون بـ"قسوة" .. ويطير إلى نصف نهائي كأس الملك

الهلال يطير إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

حجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024؛ بعد الفوز الكبير مساء اليوم الإثنين على التعاون، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

الهلال أصبح الفريق الثاني الذي يتجاوز دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين رسميًا؛ بعد نادي الخليج، الذي انتصر على أبها (2-1)، مساء اليوم الإثنين.

ودخل الزعيم الهلالي "المباراة"، بقوة كبيرة للغاية؛ حيث تصدى البرازيلي مايلسون، حارس مرمى نادي التعاون؛ لفرصة خطيرة من النجم الدولي السعودي سالم الدوسري، في الدقيقة الثانية.

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وواصل الهلال، سيطرته على المباراة؛ حيث عاد مايلسون لـ"التألق"، عندما أبعد رأسية خطيرة من النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الفريق الأزرق، في الدقيقة 19.

وظهرت خطورة التعاون في المباراة، بعد مرور أول 29 دقيقة من الشوط الأول؛ عندما أبعد قائم مرمى الهلال، تسديدة خطيرة من الجامبي موسى بارو، قبل أن يتصدى الحارس المغربي ياسين بونو، لتسديدة أخرى من نفس اللاعب، بعدها بـ6 دقائق.

وجاءت اللحظة التي انتظرها الملايين من عشاق نادي الهلال، عندما سجل البرازيلي ميشايل، هدف الفريق الأول، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، من عمر الشوط الأول؛ بعد لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، طالب فيها التعاون، بوجود خطأ لمصلحة الحارس مايلسون.

وفي الشوط الثاني.. دخل التعاون بقوة، في محاولة لتعديل النتيجة؛ إلا أن الهلاليين ردوا بهدف جديد، سجله المهاجم الصربي الكبير أليكساندر ميتروفيتش، بعد تحويل عرضية من مواطنه سافيتش، إلى داخل الشباك، في الدقيقة 53.

بعد هذا الهدف.. تفنن نجوم الفريق الهلالي، في إهدار الفرص؛ بينما عاند الحظ التعاون مرة أخرى؛ عندما حرم القائم، المهاجم عبد الفتاح آدم، من هدف محقق في الدقيقة 77.

ورفض النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا؛ إلا أن يترك بصمته في المباراة، عندما سجل هدف الهلال الثالث، في الدقيقة 83، وبصناعة أكثر من رائعة من ميشايل.

جدير بالذكر أن الهلال، انتقم بهذا الفوز، من خسارته القاسية أمام التعاون في عام 2019، عندما سقط أمامه بخماسية نظيفة، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.