فيديو - الهلال يُحقق الفوز بـ11 هدف على رابيد لينز النمساوي

فوز الهلال بهذه النتيجة الكبيرة يأتي ضمن المباراة الثانية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حقق نادي الهلال السعودي فوزًا كبيرًا على حساب رابيد لينز النمساوي بنتيجة 11 هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين بإطار ودي من أجل الإعداد للموسم الجديد.

أهداف المباراة جاءت عن طريق كارلوس إدوار الذي سجل ثلاثية، سوريانو الذي سجل هدفين، أحمد أشرف سجل هدفين، هتان باهبري سجل هدفين، وهدف لكلاً من الإسباني بوتيا والشباب خالد آل جبيع.

⚡️ “الصورة التي حرمت لاعب الهلال الجديد من تمثيل منتخب بلاده مدى الحياة 📸” by @GoalSAhttps://t.co/QhDJCEPFdU — Moments MENA (@momentsmena) July 13, 2019

فوز الهلال بهذه النتيجة الكبيرة يأتي ضمن المباراة الثانية من أجل الإعداد للموسم الجديد 2019\2020، تحت قيادة المدير الفني الروماني رازفان لوسيشكو.

وكان الزعيم قد حقق الفوز في المباراة الأولى أمام سيبتال النمساوي وفاز بعشرة أهداف دون مقابل في المباراة التي شهدت هارتك من بافيتيمبي جويمس وثنائي من كارلوس إدواردو.

يُذكر أن نادي الهلال يستهدف الموسم الجديد بمواجهة مواطنه نادي الأهلي ضمن مباريات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، والتي ستُقام 6 أغسطس المُقبل.

الهلال 1×0 رابيد لينز النمساوي - هدف سوريانو HD

pic.twitter.com/SsECuPpc9C — قمم كرة القدم ™ (@Top_Foottbal) July 13, 2019

الهلال 2×0 رابيد لينز النمساوي - هدف احمد اشرف HD

pic.twitter.com/t9NGf3WljH — قمم كرة القدم ™ (@Top_Foottbal) July 13, 2019

الهلال 3×0 رابيد لينز النمساوي - هدف بوتيا HD

pic.twitter.com/Ajb0iTFNuP — قمم كرة القدم ™ (@Top_Foottbal) July 13, 2019

الهلال 4×0 رابيد لينز النمساوي - هدف احمد اشرف HD

pic.twitter.com/mAkicXlYRI — قمم كرة القدم ™ (@Top_Foottbal) July 13, 2019

الهلال 5×0 رابيد لينز النمساوي - هدف سوريانو HD

pic.twitter.com/uf7pN8AZLS — قمم كرة القدم ™ (@Top_Foottbal) July 13, 2019