"الهلال اختبر معلومات الثنائي!" .. نيمار يهزم جوكوفيتش في تحد فاخر

جوكوفيتش ارتدى شعار الهلال في الأيام الماضية..

أجرى نادي الهلال السعودي، "تحديًا خاصًا" بين الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم، وأسطورة التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش.

جوكوفيتش حرص على زيارة متحف نادي الهلال، وحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد الفيحاء؛ وذلك على هامش تواجده في المملكة العربية السعودية، في الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر، للمشاركة في بطولة "كأس الملوك الستة" للتنس، والتي حصل فيها على المركز الثالث.

الهلال كان قد فاز (3-0) على الفيحاء، يوم 18 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025؛ بحضور أسطورة التنس الصربي.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، "مقطع فيديو" مدته 3 دقائق ونصف تقريبًا، تحت عنوان "تحدي فاخر"؛ يظهر اختبار معلومات كل من نيمار جونيور ونوفاك جوكوفيتش، عن الآخر.

الساحر البرازيلي نجح في الإجابة على كل الأسئلة المتعلقة بجوكوفيتش؛ ومنها مسقط رأسه وعدد ألقاب "الجراند سلام"، التي حققها طوال مسيرته مع عالم التنس، والتي وصلت إلى 24 بطولة "رقم قياسي".

ومن ناحيته.. فشل جوكوفيتش في الإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بنيمار؛ حيث لم يستطع ذكر "الاسم الكامل" لنجم الهلال، بالإضافة إلى فشله في معرفة عدد ألقاب الساحر البرازيلي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال أسطورة التنس الملقب بـ"الإعصار الصربي"، إن نيمار جونيور حصل على لقبين في دوري أبطال أوروبا؛ بينما حقق الساحر البرازيلي البطولة القارية "مرة وحيدة"، كانت مع العملاق الإسباني برشلونة، في عام 2015.

جدير بالذكر أن نيمار عاد إلى الملاعب مجددًا، مساء يوم الإثنين الماضي، من بوابة مباراة الهلال أمام مستضيفه العين الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ وذلك بعد غياب عام كامل، بسبب إصابة "القطع في الرباط الصليبي".