فيديو | بعد الهزيمة من الهلال .. نقل نجم التعاون إلى المستشفى بسبب ميتروفيتش

إصابة خطيرة في مباراة الهلال والتعاون

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تعرض وليد الأحمد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون؛ لإصابة خطيرة، في الدقائق الأخيرة من مواجهة الهلال، مساء اليوم الجمعة.

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التعاون خسر (0-2) أمام مستضيفه نادي الهلال، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وسقط الأحمد على أرضية الملعب، بشكل خطير للغاية؛ بعد ارتقاء مشترك مع الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

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الأحمد لم يستطع إكمال المباراة؛ حيث تم إخراجه من الملعب بـ"سيارة الإسعافات"؛ في الوقت الذي حرص فيه ميتروفيتش، على التوجه إليه للاعتذار منه.

ومن ناحيته.. أعلن البرازيلي بريكليس شاموسكا، المدير الفني لنادي التعاون، نقل مدافع فريقه، إلى أحد مستشفيات العاصمة "الرياض"؛ بعد هذه الإصابة.

وأعرب شاموسكا، عن أمنيته الكبيرة، بأن لا تكون إصابة وليد الأحمد "خطيرة"، وأن يعود اللاعب سالمًا، إلى زملائه في سكري القصيم.

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