بث مباشر: شاهد مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي 2020
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النصر 0 × 0 الوحدة
🔗 — بث مباشر لمباراة #النصر_الوحدة (الجولة الـ25) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 2️⃣ https://t.co/cg5BvYJvt0— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 15, 2020
تشكيل النصر:
يبدأ المدرب بيتروس بالتشكيل التالي:
التشكيل | 4-1-4-1
براد جونز
عوض خميس - عبد الإله العمري - مايكون - سلطان الغنام
عبد الله الخيبري
أحمد موسى - جوليانو - بيتروس - نور الدين أمرابط
عبد الرزاق حمد الله
📄 تشكيلة #العالمي الرسمية في مباراة #النصر_الوحدة مساء اليوم في #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 15, 2020
بالتوفيق يا #عالمي 💛 #معاك_يانصر 🤩 pic.twitter.com/ueCZeWVTQO
البدلاء: وليد عبد الله - عمر هوساوي - عبد الرحمن العبيد - عبد الرحمن الدوسري - فهد الجميعة - عبد العزيز الدوسري - مختار علي - خالد الغنام - عبد الفتاح آدم.
تشكيل الوحدة:
يبدأ دانييل كارينيو بالتشكيل التالي..
التشكيل | 4-2-3-1
عبد الله الجدعاني
حمد الجيزاني - ألبيرتو بوتيا - ريناتو تشافيز - فواز الصقور
وليد باخشوين - أنسيلمو
كريج جودوين - إلتون جوزيه - علي النمر
يوسف نياكاتي
#الدوري_السعودي_للمحترفين 🇸🇦— نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) August 15, 2020
[👥] التشكيلة الأساسية
👈 ها هنا قائمة الأحد عشر لاعباً !
الذين اختارهم
السيد "كارينيو" لمباراة اليوم !
🔴⚪🔴
" شـدوا الـحـيـل الـلـه مـعـاكـم "
" شـدوا الـحـيـل و احنا وراكـم" ! 🎶 #النصر_الوحده ⚽️ #لمجد_جديد 🏆 pic.twitter.com/qVh1tHJQbr
البدلاء: عبد القدوس عطية - علي الزبيدي - ياسين حمزة - محمد القرني - راكان الشملان - جابر عيسى - جابر عسيري - سلطان السوادي - عبد الرحمن الريو.