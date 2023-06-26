فيديو | النصر أم برشلونة؟ .. تطورات تكشف عن مصير مارسيلو بروزوفيتش

بعد دخول برشلونة بقوة.. تطورات حاسمة تكشف مصير انتقال بروزوفيتش إلى نادي النصر

اشتعلت المنافسة في اليومين الماضيين، بين ناديي النصر وبرشلونة الإسباني؛ للتعاقد مع النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان إنتر الإيطالي.

إنتر قرر بيع عقد بروزوفيتش "30 سنة"، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ من أجل الحصول على مبلغ مالي، يساعده في اللعب المالي النظيف، والتعاقد مع صفقات أخرى.

وفي ظل هذه المنافسة المشتعلة.. نشر الإعلامي الرياضي دانييلي ماري، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، للرئيس التنفيذي لنادي النصر أحمد الغامدي.

وعلق ماري على المقطع؛ قائلًا: "كان الرئيس التنفيذي للنصر في إنتر؛ لإتمام شراء مارسيلو بروزوفيتش.. نادي العاصمة السعودية، واثق من أن الصفقة، ستنتهي سريعًا".

كما يظهر الغامدي في المقطع، وهو سعيد للغاية؛ ما يؤكد تفوق النصر على برشلونة، واقترابه من حسم صفقة النجم الكرواتي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ بعد الأنباء الأخيرة بميل اللاعب، للانتقال إلى العملاق الإسباني.