فيديو | النصر يحتفل بإيمريك لابورت .. واللاعب يرد بـ"طلب مهم" من زملائه

رسالة إيمريك لابورت إلى نجوم نادي النصر..

نظم نادي النصر السعودي، احتفالية "بسيطة" لنجمه الإسباني إيمريك لابورت، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، على هامش الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

النصر يعسكر في إسبانيا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد؛ والذي يستهله بمواجهة التعاون، يوم الرابع عشر من أغسطس الجاري، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

الاحتفالية التي نظمها الفريق النصراوي للابورت؛ تأتي تكريمًا له، بعد التتويج بلقب بطولة كأس أمم أوروبا، مع منتخب بلاده إسبانيا، والتي استضافتها ألمانيا على أراضيها، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024.

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ومن ناحيته.. وجّه المدافع الإسباني المخضرم، رسالة إلى النصر ولاعبيه، بمناسبة هذه الاحتفالية، وبحضور الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، معربًا فيها عن سعادته الكبيرة، بهذه اللفتة الرائعة.

وقال إيمريك لابورت: "هذا الإنجاز لنا جميعًا.. لقد حققت لقب كأس أمم أوروبا، وأنا عنصرًا في هذا الفريق، والذي لعبت له طوال الموسم الرياضي الماضي".

وشدد لابورت على أن الأهم من هذه الاحتفالية؛ هو أن يقدم النصر في الموسم الجديد 2024-2025، مستوى أفضل مما ظهر عليه في العام الرياضي الماضي، والذي خرج منه الفريق بـ"صفر ألقاب".

وطلب بطل أوروبا من جميع زملائه، "التركيز" بشكل كبير في الموسم الجديد؛ من أجل مساعدة الفريق الأول لكرة القدم، على تحقيق الإنجازات والألقاب.