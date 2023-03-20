فيديو | المنتخب السعودي يكشف عن قميصه الجديد في مقبرة أثرية

فكرة رائعة للإعلان عن القميص الجديد للأخضر

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نشر حساب أديداس باللغة العربية على تويتر مقطع فيديو ظهر خلاله القميص الجديد لمنتخب السعودية لموسم 2023-2024 والذي سيشهد إقامة بطولة كأس آسيا في قطر، وقد أعاد حساب المنتخب السعودي عبر المنصة الزرقاء نشر التغريدة.

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وجاء الإعلان عن القميص الذي جاء باللون الأخضر التقليدي للمنتخب السعودي بطريقة رائعة، حيث عُلق القميص الجديد على جدارة مقبرة لحيان بن كوز الأثرية في محافظة العلا بالمملكة، وهو أول موقع أثري سعودي صُنف ضمن مواقع التراث العالمي بواسطة اليونسكو.

الأخضر يخوض حاليًا معسكرًا مغلقًا في مدينة جدة، حيث سيلعب وديًا خلال فترة التوقف الدولي الحالية مع منتخبي بوليفيا وفنزويلا، وذلك في إطار الاستعداد لكأس آسيا 2023.

كان مغردون عبر تويتر قد تداولوا صورة لصالح الشهري خلال حضوره سباق الفورمولا 1 الذي أقيم في جدة مؤخرًا وهو يرتدي القميص الجديد.

يُشار إلى أن السعودية فازت بحق تنظيم كأس آسيا 2027.

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