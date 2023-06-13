فيديو | المطر يفسد احتفالات جمهور مانشستر سيتي بالثلاثية

أحمد الغنام
Man City treble winning rain on parade V2Getty/Twitter/GOAL
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مشجعو مانشستر سيتي اضطروا للاحتفال بموكب الثلاثية التاريخية تحت أمطار غزيرة.

اضطر مشجعو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للاحتفال بالثلاثية التاريخية للنادي تحت الأمطار التي هطلت بغزارة في المدينة مساء الإثنين.

مانشستر سيتي تمكن من حصد الثلاثية في موسم 2022-23 بعد تتويجه بألقاب الدوري والكأس في إنجلترا، ودوري أبطال أوروبا، ليصبح ثاني فريق إنجليزي يحقق ذلك بعد مانشستر يونايتد في موسم 1998-99.

وقرر مانشستر سيتي أن يجهز موكب الاحتفال بالثلاثية مساء الإثنين، خاصة وأن الروح المعنوية في الجانب الأزرق من مانشستر كانت عالية، إلا أن الأمطار الغزيرة أفسدت الأجواء الاحتفالية.

صحيح أن الطقس أفسد الموكب، لكن المزاج السعيد لمشجعي مانشستر سيتي سيستمر لأسابيع قادمة على الأقل، حتى عودة المنافسات من جديد.

ويمكن قول الشيء نفسه بالنسبة للاعبي مانشستر سيتي، بعد أن شوهد جاك جريليش نجم الفريق يحتفل حتى الساعات الأولى من صباح الإثنين وهو يهتف: "هل سبق لك الفوز بالثلاثية؟".

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