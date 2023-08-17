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فيديو | المشهد الأخير .. وداع نيمار يكشف حقيقة خلافه مع مبابي!

علي سمير
Neymar Mbappe 2022-23Getty Images
باريس سان جيرمانالهلالكيليان مبابيانتقالاتنيماردوري روشن السعوديالدوري الفرنسي - ليج 1

لقطة تعطي لمحة عن حقيقة التكهنات

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دليل آخر على توتر العلاقة بين كيليان مبابي ونيمار، ظهر خلال وداع النجم البرازيلي لباريس سان جيرمان من أجل رحلته الجديدة مع الهلال السعودي.

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نيمار انضم مؤخرًا لصفوف الهلال لتعزيز هجوم الفريق، في صفقة سيحصل فيها على راتب يصل إلى 160 مليون يورو على مدار موسمين.

وقبل مغادرة باريس حرص نيمار على توديع زملائه في الفريق والمدرب لويس إنريكي خلال ملعب التدريبات، وكانت العلامة الأبرز ما حدث بينه ومبابي خلال هذا الوداع.

الكاميرات التقطت نيمار وهو يحتضن مبابي بطريقة فاترة وابتسامة قصيرة، قبل أن يمر في نفق قام باقي اللاعبين بعمله له، حيث نشر باريس مقطع فيديو لهذه اللقطات بعنوان:"وداعًا دافئًا هذا الصباح لنيمار".

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وتأتي هذه اللقطة لتعكس التحول الهائل في علاقة مبابي ونيمار، حيث سبق أن ربطتهما صداقة قوية للغاية في بداية رحلتهما معًا في حديقة الأمراء.

يذكر أن نيمار سبق أن قام بعمل إعجاب لمنشور على موقع "إنستجرام" من صحيفة ليكيب يؤكد أن مبابي أخبر باريس بأنه لا مجال للثنائي للتواجد معًا بالنادي.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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