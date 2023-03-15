فيديو | المافيا الإيطالية ليست أسطورة.. اشتباكات بين جماهير نابولي وفرانكفورت!

مشاجرة عنيفة قبل مباراة نابولي وفرانكفورت بإيطاليا!

رصدت الشرطة الإيطالية، اشتباكات بين مشجعي نابولي وآينتراخت فرانكفورت، قبل مباراة الفريقين بدور ال16، من دوري أبطال أوروبا.

وكانت السلطات الإيطالية قد فرضت حظرًا، يمنع مشجعي الفريق الألماني، من السفر لنابولي، لحضور المباراة، لتجنب الحوادث، والذي وصفه رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بأنه "أمر لا يطاق".

ووفقًا للصحيفة الإيطالية، Fanpage، حاصرت مجموعة من مشجعي نابولي، الجمهور الألماني، في ساحة ديل جيسو، ظهر الأربعاء، حتى أتت الشرطة لحل الأزمة.

وأدى الاشتباك إلى إحراق سيارة للشرطة، وأثناء المشاجرة، قام ألتراس فرانكفورت بتهديد الصحفيين، بأمرهم بعدم تصوير ما يحدث.

ونتج عن الشجار، تدمير العديد من السيارات، والدراجات النارية، العائدة للمواطنين العاديين والتي كانت متوقفة في المنطقة، وكذلك أثاث ومفروشات لبعض المتاجر بالشارع.

الجدير بالذكر أن امتنع مجلس إدارة النادي الألماني فرانكفورت، عن حضور غداء نظمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في يوم المباراة، احتجاجًا على قرار حظر سفر مشجعيه، لإيطاليا.