فيديو | اللمسات الأخيرة..  شاشة سانتياجو برنابيو الـ 360 درجة تدخل الخدمة

النادي الملكي يستعد للافتتاح الكبير!

نجح ريال مدريد بشكل نهائي في تركيب الشاشة الـ 360 درجة حول مدرجات ملعبه سانتياجو برنابيو من الداخل.

جاء هذا عقب أشهر من افتتاح الملعب بعد تجديده بشكل كامل، حيث كان هناك عدة أمور عالقة في انتظار التجديدات الأخيرة.

ومن ضمن تلك الأمور كانت الشاشة التي تدور حول الملعب بشكل كامل، والتي تم الانتهاء من تركيبها مؤخرًا.

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واستغل ريال مدريد فترة التوقف الدولي الأخيرة لوضع بعض اللمسات النهائية على الملعب الشهير.

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جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أكدت أن الملكي سيفتتح ملعبه خلال أشهر قليلة بحفل كبير.