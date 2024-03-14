فيديو | على الطريقة السعودية .. رد قاسٍ من ليونيل ميسي بعد استفزازه بـ " كريستيانو رونالدو"!

شاهد ما فعله ميسي للرد على الجماهير

يبدو أن الجماهير الأمريكية بدأت في التعلم من نظيرتها السعودية، بعد أن قامت الجماهير باستفزاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، خلال مباريات دوري روشن السعودي، بالهتاف باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي!

ونجحت الجماهير السعودية في استفزاز رونالدو في أكثر من مناسبة، خاصة جماهير الهلال والاتحاد، ليقوم بالرد عليهم بإشارات يُعبر فيها عن غضبه، ولكن ميسي كان له رد آخر!

جماهير نادي ناشفيل الأمريكي، قامت بالهتاف خلال مباراة فريقها ضد إنتر ميامي باسم "رونالدو .. رونالدو"، في محاولة لاستفزاز ليونيل ميسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وجاء رد ميسي قاسيًا على جماهير ناشفيل، حيث تمكن من تسجيل هدفًا في مرمى فريقها من تسديدة قوية، ليحتفل بهدفه متجاهلًا استفزازات الجماهير.

وقاد ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز على ناشفيل بثلاثية مقابل هدف، حيث سجل هدفًا في تلك المواجهة، التي أقيمت ضمن منافسات بطولة كأس أبطال الكونكاكاف.