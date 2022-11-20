الأخبار المباريات
كأس العالم

فيديو | الشيخ حمد بن خليفة الأمير الوالد القطري يلعب كرة القدم

أحمد رفعت
6:43 م غرينتش+3 20‏/11‏/2022
hamad bin khalifa
لقطة رائعة بين الشيخ الأمير الوالد ونجله أمير قطر

في حفلٍ مبهر، انطلقت منافسات كأس العالم قطر 2022 على استاد البيت بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك بحضور أبرز رؤساء الدول العربية، بجانب الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ونجله أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة.

وتنطلق مباريات كأس العالم فعليًا، بمواجهة منتخبي قطر والإكوادور، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة كأس العالم 2022.

في جزء من الحفل الذي أبهر العالم، ظهر الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، وهو يلعب كرة القدم في سن الشباب، وذلك في لقطة تفاجئ بها الأمير الوالد الذي كان سعيدًا جدًا بها.

وقام الأمير تميم بن حمد بالتوقيع على القميص الذي كان يرتديه والده في الفيديو الذي يظهر فيه وهو يلعب كرة القدم، في لقطة نالت إعجاب الجميع.

وشهد الحفل العديد من العروض التي أبهرت الحضور، وكان ضمن الحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، والسيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، وغيرهم من الرؤساء والملوك.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (السعودية):. المعلومات الواردة في Goal (السعودية) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (السعودية)