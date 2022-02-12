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فيديو | الشرطة الإنجليزية: احتفالات جمهور المغرب ألطف كثيرًا من مشجعي وست هام!

أحمد رفعت
2:31 م غرينتش+3 2‏/12‏/2022
Morocco fans
إشادة بسلوك جماهير المغرب في لندن

احتفلت الجماهير المغربية في جميع أنحاء العالم، بتأهل أسود الأطلس إلى دور الـ16 بكأس العالم قطر 2022، وذلك بعد الانتصار على كندا بهدفين مقابل هدف واحد.

وتصدر المنتخب المغربي المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022، برصيد 22 نقطة، بينما صعد معه من المجموعة منتخب كرواتيا برصيد 5 نقاط.

ونشر الإعلامي الإنجليزي "روبرت بيستون" عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر احتفالات الجماهير المغربية في ميدان بيكاديلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وعلق على الاحتفالات المغربية قائلًا: "جماهير المغرب سعيدة جدًا في بيكاديلي، ضابط الشرطة: إنهم أكثر لطفًا بكثير من مشجعي وست هام الذين عادة ما أضطر للتعامل معهم".

ومن المقرر أن يواجه منتخب المغرب نظيره الإسباني في دور الربع نهائي، مساء يوم الثلاثاء المقبل 6 ديسمبر، من أجل تحديد المتأهل إلى دور الربع نهائي بالمونديال.

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