فيديو | الشرطة الإنجليزية: احتفالات جمهور المغرب ألطف كثيرًا من مشجعي وست هام!

إشادة بسلوك جماهير المغرب في لندن

احتفلت الجماهير المغربية في جميع أنحاء العالم، بتأهل أسود الأطلس إلى دور الـ16 بكأس العالم قطر 2022، وذلك بعد الانتصار على كندا بهدفين مقابل هدف واحد.

وتصدر المنتخب المغربي المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022، برصيد 22 نقطة، بينما صعد معه من المجموعة منتخب كرواتيا برصيد 5 نقاط.

ونشر الإعلامي الإنجليزي "روبرت بيستون" عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر احتفالات الجماهير المغربية في ميدان بيكاديلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

Very happy Morocco fans in Piccadilly. Police officer: “they are so much more genial than the West Ham fans I normally have to deal with” pic.twitter.com/U5gNlIqOP6 — Robert Peston (@Peston) December 1, 2022

وعلق على الاحتفالات المغربية قائلًا: "جماهير المغرب سعيدة جدًا في بيكاديلي، ضابط الشرطة: إنهم أكثر لطفًا بكثير من مشجعي وست هام الذين عادة ما أضطر للتعامل معهم".

ومن المقرر أن يواجه منتخب المغرب نظيره الإسباني في دور الربع نهائي، مساء يوم الثلاثاء المقبل 6 ديسمبر، من أجل تحديد المتأهل إلى دور الربع نهائي بالمونديال.