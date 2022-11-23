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فيديو | "السعودية ستصل للنهائي" .. والدة رينارد تتحدث عن فرحة الفوز أمام الأرجنتين

زهيرة عادل
1:01 م غرينتش+3 23‏/11‏/2022
Herve Renard & his mother
أسرة رينارد زحفت ورائه من فرنسا إلى قطر، لدعمه في كأس العالم

أعربت والدة الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، عن فخرها بنجلها، مؤكدة ثقتها به لقيادة الأخضر للوصول لنهائي كأس العالم قطر 2022.

الأخضر السعودي أبهر العالم بالأمس، من خلال أدائه خلال مواجهة المنتخب الأرجنتيني، محققًا فوز تاريخي بثنائية مقابل هدف وحيد، في افتتاح مشواره بالحدث العالمي.

أسرة رينارد كانت حاضرة للمباراة من مدرجات استاد لوسيل، إذ قالت والدته، خلال لقاء مع قناة "سرمد" عقب نهاية المباراة: "جئت من فرنسا لمؤازرة نجلي، ولا يمكنني وصف فرحتي وسعادتي، أنا فخورة به كثيرًا".

وأضافت: "الأجواء في قطر والسعودية رائعة، هما بلدان ترحبان بك دائمًا".

فيما علق فيفيان؛ زوجة المدرب الفرنسي: "ما حققه المنتخب السعودي هو إنجاز وأمر رائع، خاصةً وأن الأرجنتين هي التي كان مرشحة للفوز، لكن ما شاء الله على المنتخب السعودي، أنا حقًا فخورة بزوجي، وأعتقد أن العرب جميعًا فخورون به، وكل من يحب السعودية يفتخر بما قدمه".

وبسؤال الأسرة عن الدور الذي سيصل إليه الأخضر، أجمع أفرادها على أنه سيصل للنهائي وسيحقق اللقب.

يذكر أن الأخضر يلتقي بمنتخب بولندا في المباراة المقبلة، في 26 من الشهر الجاري.

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