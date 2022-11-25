فيديو | وكيل الشهراني يكشف كواليس الإصابة الخطيرة: غيابه سيطول!

"الشهراني فقد وعيه لبضع ثواني وسقطت سنته" غرم العمري يتحدث عما عاناه اللاعب بعدما سقط أرضًا خلال مواجهة الأرجنتين

كشف غرم العمري؛ وكيل أعمال ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر الهلال والمنتخب السعودي، كواليس الإصابة الخطيرة التي تعرض لها اللاعب أمام الأرجنتين، موضحًا مدة غيابه عن الملاعب.

الشهراني كان قد تعرض لإصابة خطيرة خلال مواجهة الأرجنتين، في افتتاح مشوار الأخضر في كأس العالم قطر 2022، بعد اصطدام قوي بركبة زميله محمد العويس في كرة مشتركة.

وأجرى اللاعب أول أمس الأربعاء، عملية جراحة في غدة البنكرياس، بعدما تم نقله من الدوحة إلى الرياض عبر طائرة الحرس الوطني السعودي.

وقال وكيل لاعب الزعيم، خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "فضل من الله هناك تحسن كبير في حالة الشهراني، اجتمعت مع الأطباء وبشروني بأن المضاعفات التي كانوا خائفين منها عقب الجراحة لم تحدث، كانت الجراحة استئصال شيء بسيط من البنكرياس وتكللت بالنجاح، الحمد لله بدأ اليوم اللاعب في المشي، أموره طيبة وهو في تحسن مستمر من ساعة لساعة".

وأضاف: "تحدثت مع ياسر وحدثني عن دفع اللاعب الأرجنتيني وهو ما تسبب في الاصطدام، وبعد الاصطدام فقد وعيه لمدة 25 ثانية، وعندما استفاق وجد زميله علي البليهي أمام وجهه، يقول له (ياسر لا بد أن تخرج)، لأنه خاف عندما شاهد الدم في وجه ياسر".

غرم العمري بعد زيارته للاعب ياسر الشهراني في المستشفى يؤكد: العملية ناجحة بالبنكرياس وهو في تحسن مستمر .. اهتمام يدعو للفخر من قيادتنا الكريمة ❤️.. كان هناك دفع من لاعب الأرجنتين والشهراني فقد وعيه لثواني .. غيابه قد يصل إلى 3 أشهر #أكشن_مع_وليد

يعرض على #Shahid#MBCAction pic.twitter.com/GeWmW0vvrP — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 24, 2022

العمري واصل: "الأطباء كانوا خائفين من وجود نزيف داخلي بسبب البنكرياس ومن ثم تحدث مضاعفات، لكن بعدما أجروا العملية اكتشفوا أنه مجرد تهتك جزء بسيط من البنكرياس، أما بالنسبة للوجه فبعد أربعة أو خمسة أيام، سيبدأون في فحصه، هناك اشتباه في وجود كسر في عظمة الجفن أسفل العين، لكن حاليًا الأطباء يريدون الاطمئنان على أموره الباطنية، أما عن أسنانه، فسقطت منه سنة واحدة وتم إرجاعها".

وبسؤاله الوكيل عن مدة غياب الظهير الأيسر للأخضر عن الملاعب، أوضح أنها تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر.