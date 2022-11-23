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فيديو | بطريقة كوميدية .. مشجع سعودي يقتحم قناة كورية بحثًا عن ميسي

زهيرة عادل
1:26 م غرينتش+3 23‏/11‏/2022
Lionel Messi
فرحة سعودية جنونية بإسقاط ميسي ورفاقه

الفرحة التي لا تصدق التي عاشها الجمهور السعودي بالأمس، دفعت البعض للقيام ببعض التصرفات الخارجة عن المتوقع.

المنتخب السعودي حقق أولى مفاجآت كأس العالم قطر 2022، أمس الثلاثاء، بإسقاط منتخب الأرجنتين بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد لوسيل، في افتتاح مشوارهما بهذه النسخة.

وخلال إلقاء مراسل إحدى القنوات الكورية تقريره حول المباراة، اقتحم أحد مشجعي الأخضر المشهد، متسائلًا: "أين ميسي"، وظل يبحث عنه حوار المراسل.

وتبع هذا المشجع عدد آخر من المشجعين السعوديين، الذي سخروا من النجم ليونيل ميسي، لعدم تقديمه الأداء المتوقع خلال مواجهة الأخضر.

يذكر أن السعودية تتصدر حاليًا المجموعة الثالثة بثلاث نقاط، يليها منتخبا بولندا والمكسيك بنقطة وحيدة لكل منهما، وتحل الأرجنتين في المركز الأخير دون أي نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي الأخضر في المباراة المقبلة بمنتخب بولندا في 26 من الشهر الجاري.

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