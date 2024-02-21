فيديو | "السر الحقيقي" .. وليد عبد الله يكشف سبب تألقه أمام الفيحاء

تعرف على السبب وراء تألق وليد عبد الله أمام الفيحاء

كشف وليد عبد الله حارس مرمى النصر، عن السبب الحقيقي وراء تألقه في مباراة الفيحاء، التي أقيمت مساء الأربعاء، ببطولة دوري أبطال آسيا.

وشارك عبد الله أساسيًا في مباراة النصر ضد الفيحاء، في إياب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، حيث تألق بشكل لافت للنظر.

وبعد المباراة، انتشر فيديو يجمع بين وليد عبد الله وعبد الرحمن غريب، يقوم فيه الأخير بتهنئة الحارس، على تألقه أمام الفيحاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورد وليد عبد الله قائلًا: "مبروك للجميع خاصة عبد الرحمن، لأن أكثر شخص كان يُحفزني ويقول لي كلام إيجابي من أجل التألق".

وجاءت مشاركة وليد عبد الله بشكل أساسي أمام الفيحاء، بعد إصابة الكولومبي دافيد أوسبينا وراغد النجار، وإيقاف الحارس نواف العقيدي.