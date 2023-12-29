فيديو | الرئيس ينقذ الأهلي من الغرق في فخ الخليج بـ"هدف قاتل"

أغلى 3 نقاط للنادي الأهلي في الموسم الحالي

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خطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتصارًا قاتلًا أمام الخليج، بهدف مقابل لا شيء، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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وصل الأهلي بهذه النتيجة إلى النقطة 40، في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 13 نقطة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "المتصدر".

المباراة بدأت سريعة للغاية من جانب قلعة الراقي؛ حيث أهدر المهاجم الدولي السعودي فراس البريكان، هدفًا محققًا في الثانية الأربعين فقط.

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وهدأت المباراة تمامًا بعد فرصة البريكان الأولى؛ وسط نجاح كبير من نجوم نادي الخليج، في كسر رتم لعب الفريق الأهلاوي.

وفي الخمس دقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول، نشط اللعب مجددًا؛ حيث تصدى الحارس السنغالي إدوارد ميندي، لتسديدة خطيرة على مرمى الأهلي، قبل أن يهدر الإسباني جابري فيجا، فرصة محققة لقلعة الراقي.

وبدأ الشوط الثاني بـ"هدوء"؛ حتى جاءت الدقيقة 60، والتي شهدت انتفاضة كبيرة لنجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين أهدروا الفرصة تلو الأخرى، خاصة عن طريق فيجا والبريكان والساحر الجزائري رياض محرز.

وعلى الرغم من هذا النشاط الأهلاوي؛ إلا أن الفريق لم يصل إلى المستوى الذي قدّمه في المباريات القليلة الماضية، حتى جاءت الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

حصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، نجح متوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه "الملقب بالرئيس"، في ترجمتها بنجاح داخل شباك الخليج؛ ليخطف 3 نقاط هي الأهم في الموسم الحالي.

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