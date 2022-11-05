فيديو | الرقصة الأخيرة .. لقطات وداعية بين برشلونة وبيكيه

لقطات درامية بين الجماهير وبيكيه

اختير جيرارد بيكيه في التشكيلة الأساسية لبرشلونة أمام ألميريا في المباراة النهائية للمدافع الإسباني في كامب نو قبل اعتزاله، حيث قد أعلن قائد البلوجرانا أن هذه المواجهة ستكون الأخيرة في مسيرته.

احتشدت الجماهير في أرض الملعب لمشاهدة اللقاء ولوداع أحد أساطير برشلونة على مر العصور، حيث حقق بيكيه 30 لقبًا مع الفريق الكتالوني على مدار 14 عامًا.

عند دخول الفريقين إلى أرض الملعب، هتفت الجماهير باسم بيكيه، وشاور جيرارد بيده إلى أنصار البلوجرانا في لقطة درامية رائعة بين الطرفين.

كما ظهر البعض في المدرجات وهو يحمل اللافتات التي تحتوي على صور جيرارد أو عبارات وداعية لمدافع برشلونة الأسطوري في المواجهة الأخيرة له مع النادي الكتالوني.

التفاعل بين الجماهير وبيكيه كان جميلًا في لقطات الوداع، ويظهر ذلك في اللقطات التي نشرتها صفحة برشلونة الرسمية عبر تويتر.