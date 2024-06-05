فيديو | "هذا الرجل يخدعكم!" .. فهد الهريفي يخالف كريستيانو رونالدو بطلب عاجل إلى مسؤولي النصر

ماذا قال فهد الهريفي؟..

وجّه فهد الهريفي، أسطورة النصر السعودي، "رسالة مهمة" إلى مسؤولي النادي؛ قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

النصر ودع موسم 2023-2024، بدون تحقيق أي لقب؛ حيث اكتفى بـ"وصافة" دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الهريفي طالب في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، مسؤولي نادي النصر، بـ"إقالة" البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بشكل عاجل، على الرغم من رغبة الأسطورة كريستيانو رونالدو، في بقائه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن ذلك يقول: "كاسترو لا يملك أي تكتيك أو نهج، وليست لديه أي أفكار.. النتائج التي حققها، كانت بفضل تواجد بعض اللاعبين، في صفوف الفريق".

واتهم أسطورة نادي النصر، الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي للنادي، بـ"خداع" المسؤولين والجماهير، ببعض الأرقام والإحصائيات؛ من أجل إقناعهم بضرورة استمرار المدرب البرتغالي.

واعتبر فهد الهريفي، أن الحديث عن النتائج الإيجابية طوال الموسم، ليست مقياسًا أبدًا؛ خاصة أن الفريق لم يحقق أي لقب، واحتلاله للمركز الثاني، كان لوجود فوارق كبيرة بينه والأندية التي خلفه في الترتيب.

وأخيرًا.. شدد الهريفي، على ضرورة تعاقد نادي النصر، مع 4 لاعبين عالميين جدد، في الميركاتو الصيفي القادم؛ في مراكز "حراسة المرمى، قلب الدفاع، خط الوسط والجناح الأيمن".

جدير بالذكر أن صحيفة "الرياضية"، كانت قد أكدت على أن لويس كاسترو، يحظى بدعم كبير للغاية من كريستيانو رونالدو؛ للاستمرار على رأس القيادة الفنية للفريق، الموسم الرياضي القادم 2024-2025، رافضًا فكرة التعاقد مع أي مدرب جديد.